Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Podatkovni znanstvenik Plače v United Kingdom

Mediana Podatkovni znanstvenik nadomestila in United Kingdom pri Tata Consultancy Services znaša skupaj £33.8K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Tata Consultancy Services. Nazadnje posodobljeno: 11/6/2025

Mediani paket
company icon
Tata Consultancy Services
Data Scientist
London, EN, United Kingdom
Skupaj na leto
£33.8K
Raven
C2
Osnovna plača
£33.8K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
Leta v podjetju
2 Leta
Leta izkušenj
2 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Tata Consultancy Services?
+£43.9K
+£67.4K
+£15.1K
+£26.5K
+£16.7K
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri Tata Consultancy Services so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Podatkovni znanstvenik pri Tata Consultancy Services in United Kingdom znaša letno skupno plačilo £60,798. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Tata Consultancy Services za vlogo Podatkovni znanstvenik in United Kingdom je £33,848.

