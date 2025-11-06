Podatkovni znanstvenik nadomestilo in Greater Delhi Area pri Tata Consultancy Services se giblje od ₹948K na year za C1 do ₹866K na year za C2. Mediana yearnega nadomestila in Greater Delhi Area znaša skupaj ₹1.46M. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Tata Consultancy Services. Nazadnje posodobljeno: 11/6/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
C1
₹948K
₹948K
₹0
₹0
C2
₹866K
₹866K
₹0
₹0
C3A
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
C3B
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
Nobena plača ni bila najdena
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri Tata Consultancy Services so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)