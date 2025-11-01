Imenik podjetij
Povprečno Poslovne operacije skupno nadomestilo pri Tata Consultancy Services se giblje od SGD 94.6K do SGD 134K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Tata Consultancy Services. Nazadnje posodobljeno: 11/1/2025

Povprečno skupno nadomestilo

SGD 107K - SGD 127K
Singapore
Običajen razpon
Možen razpon
SGD 94.6KSGD 107KSGD 127KSGD 134K
Običajen razpon
Možen razpon

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri Tata Consultancy Services so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Poslovne operacije pri Tata Consultancy Services znaša letno skupno plačilo SGD 134,344. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Tata Consultancy Services za vlogo Poslovne operacije je SGD 94,625.

