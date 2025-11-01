Povprečno Poslovne operacije skupno nadomestilo pri Tata Consultancy Services se giblje od SGD 94.6K do SGD 134K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Tata Consultancy Services. Nazadnje posodobljeno: 11/1/2025
Povprečno skupno nadomestilo
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri Tata Consultancy Services so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)