Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Aktuar Plače

Povprečno Aktuar skupno nadomestilo in Ireland pri Tata Consultancy Services se giblje od €33.6K do €46.7K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Tata Consultancy Services. Nazadnje posodobljeno: 11/1/2025

Povprečno skupno nadomestilo

€36K - €42.4K
Ireland
Običajen razpon
Možen razpon
€33.6K€36K€42.4K€46.7K
Običajen razpon
Možen razpon

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri Tata Consultancy Services so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Aktuar pri Tata Consultancy Services in Ireland znaša letno skupno plačilo €46,748. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Tata Consultancy Services za vlogo Aktuar in Ireland je €33,562.

