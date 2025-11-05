Imenik podjetij
Tango Programski inženir Plače v Warsaw Metropolitan Area

Mediana Programski inženir nadomestila in Warsaw Metropolitan Area pri Tango znaša skupaj PLN 346K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Tango. Nazadnje posodobljeno: 11/5/2025

Mediani paket
company icon
Tango
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Skupaj na leto
PLN 346K
Raven
Senior
Osnovna plača
PLN 308K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 38K
Leta v podjetju
3 Leta
Leta izkušenj
10 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Tango?
Block logo
+PLN 217K
Robinhood logo
+PLN 333K
Stripe logo
+PLN 74.8K
Datadog logo
+PLN 131K
Verily logo
+PLN 82.3K
Najnovejše prijave plač




Plače pripravnikov

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri Tango so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Tango in Warsaw Metropolitan Area znaša letno skupno plačilo PLN 463,932. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Tango za vlogo Programski inženir in Warsaw Metropolitan Area je PLN 313,940.

