Mediana Programski inženir nadomestila in Ukraine pri Tango znaša skupaj UAH 4.01M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Tango. Nazadnje posodobljeno: 11/5/2025

Mediani paket
company icon
Tango
Software Engineer
Kyiv, KC, Ukraine
Skupaj na leto
UAH 4.01M
Raven
hidden
Osnovna plača
UAH 4.01M
Stock (/yr)
UAH 0
Bonus
UAH 0
Leta v podjetju
2-4 Leta
Leta izkušenj
5-10 Leta
Pri Tango so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Tango in Ukraine znaša letno skupno plačilo UAH 6,209,528. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Tango za vlogo Programski inženir in Ukraine je UAH 3,920,156.

