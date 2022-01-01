Imenik podjetij
Tango
Tango Plače

Plače Tango se gibljejo od $42,210 skupnega letnega nadomestila za Oblikovalec izdelkov na spodnjem koncu do $92,852 za Vodja izdelkov na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Tango. Zadnja posodobitev: 10/12/2025

$160K

Programski inženir
Median $86.4K
Podatkovni analitik
$66.1K
Podatkovni znanstvenik
$51.7K

Trženjske operacije
$90.1K
Oblikovalec izdelkov
$42.2K
Vodja izdelkov
$92.9K
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri Tango so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Tango je Vodja izdelkov at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $92,852. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Tango je $76,265.

Drugi viri