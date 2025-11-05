Imenik podjetij
Syntax
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Programski inženir

  • Vse plače Programski inženir

  • Greater Montreal

Syntax Programski inženir Plače v Greater Montreal

Mediana Programski inženir nadomestila in Greater Montreal pri Syntax znaša skupaj CA$80.3K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Syntax. Nazadnje posodobljeno: 11/5/2025

Mediani paket
company icon
Syntax
Site Reliability Engineer
Montreal, QC, Canada
Skupaj na leto
CA$80.3K
Raven
3
Osnovna plača
CA$80.3K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Leta v podjetju
0 Leta
Leta izkušenj
3 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Syntax?
Block logo
+CA$81K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.9K
Verily logo
+CA$30.7K
Don't get lowballed
Najnovejše prijave plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvozi podatkeOglej si odprta delovna mesta
Plače pripravnikov

Prispevaj

Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Programski inženir ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Syntax in Greater Montreal znaša letno skupno plačilo CA$199,057. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Syntax za vlogo Programski inženir in Greater Montreal je CA$116,670.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Syntax

Povezana podjetja

  • Airbnb
  • Coinbase
  • Stripe
  • Square
  • Databricks
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri