Sycamore Partners
Sycamore Partners Platy

Platový rozsah Sycamore Partners sa pohybuje od $30,576 v celkovej kompenzácii ročne pre Služba za stranke na spodnom konci do $145,725 pre Razvijalec programske opreme na hornom konci.

$160K

Poslovne operacije
$55.9K
Poslovni analitik
$105K
Služba za stranke
$30.6K

Analitik podatkov
$111K
Razvijalec programske opreme
$146K
Často kladené otázky

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Sycamore Partners je Razvijalec programske opreme at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $145,725. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Sycamore Partners je $104,860.

