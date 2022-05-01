Adresár Spoločností
Swvl
Swvl Platy

Platový rozsah Swvl sa pohybuje od $6,139 v celkovej kompenzácii ročne pre Računovodja na spodnom konci do $138,153 pre Vodja razvoja programske opreme na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Swvl. Naposledy aktualizované: 8/20/2025

$160K

Računovodja
$6.1K
Vodja izdelka
$108K
Vodja projekta
$12.1K

Razvijalec programske opreme
$19.3K
Vodja razvoja programske opreme
$138K
Často kladené otázky

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Swvl je Vodja razvoja programske opreme at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $138,153. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Swvl je $19,296.

