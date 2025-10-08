Imenik podjetij
Swisscom
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Programski inženir

  • Full-Stack programski inženir

Swisscom Full-Stack programski inženir Plače

Full-Stack programski inženir nadomestilo in Switzerland pri Swisscom znaša CHF 124K na year za Software Engineer. Mediana yearnega nadomestila in Switzerland znaša skupaj CHF 114K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Swisscom. Nazadnje posodobljeno: 10/8/2025

Povprečna Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice ()
Bonus
Software Engineer
(Začetna stopnja)
CHF 124K
CHF 124K
CHF 0
CHF 0
Senior Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Lead Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Principal Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Dodaj komp.Primerjaj stopnje

CHF 160K

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.

Najnovejše prijave plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvozi podatkeOglej si odprta delovna mesta

Prispevaj
Kakšne so karierne stopnje pri Swisscom?

Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Programski inženir ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Full-Stack programski inženir pri Swisscom in Switzerland znaša letno skupno plačilo CHF 185,693. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Swisscom za vlogo Full-Stack programski inženir in Switzerland je CHF 124,669.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Swisscom

Povezana podjetja

  • Sprint
  • TELUS
  • TDS
  • Accenture
  • AT&T
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri