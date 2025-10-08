Imenik podjetij
Swisscom DevOps inženir Plače v Netherlands

DevOps inženir nadomestilo in Netherlands pri Swisscom se giblje od €56.5K na year za Software Engineer do €79.8K na year za Senior Software Engineer. Mediana yearnega nadomestila in Netherlands znaša skupaj €63.8K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Swisscom. Nazadnje posodobljeno: 10/8/2025

Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice ()
Bonus
Software Engineer
(Začetna stopnja)
€56.5K
€56.5K
€0
€0
Senior Software Engineer
€79.8K
€76.4K
€0
€3.4K
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Principal Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Kakšne so karierne stopnje pri Swisscom?

Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Programski inženir ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu.

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za DevOps inženir pri Swisscom in Netherlands znaša letno skupno plačilo €89,577. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Swisscom za vlogo DevOps inženir in Netherlands je €58,929.

Drugi viri