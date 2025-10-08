DevOps inženir nadomestilo in Netherlands pri Swisscom se giblje od €56.5K na year za Software Engineer do €79.8K na year za Senior Software Engineer. Mediana yearnega nadomestila in Netherlands znaša skupaj €63.8K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Swisscom. Nazadnje posodobljeno: 10/8/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice ()
Bonus
Software Engineer
€56.5K
€56.5K
€0
€0
Senior Software Engineer
€79.8K
€76.4K
€0
€3.4K
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Principal Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
