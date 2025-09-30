Imenik podjetij
Mediana Arhitekt rešitev nadomestila in Switzerland pri Swiss Re znaša skupaj CHF 175K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Swiss Re. Nazadnje posodobljeno: 9/30/2025

Mediani paket
company icon
Swiss Re
Solution Architect
Zurich, ZH, Switzerland
Skupaj na leto
CHF 175K
Raven
hidden
Osnovna plača
CHF 147K
Stock (/yr)
CHF 4.6K
Bonus
CHF 23K
Leta v podjetju
2-4 Leta
Leta izkušenj
5-10 Leta
CHF 134K

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Arhitekt rešitev pri Swiss Re in Switzerland znaša letno skupno plačilo CHF 269,612. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Swiss Re za vlogo Arhitekt rešitev in Switzerland je CHF 169,934.

