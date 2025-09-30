Imenik podjetij
Mediana Cybersecurity Analyst nadomestila pri Swiss Re znaša skupaj CHF 147K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Swiss Re. Nazadnje posodobljeno: 9/30/2025

Mediani paket
company icon
Swiss Re
Cybersecurity Analyst
Zurich, ZH, Switzerland
Skupaj na leto
CHF 147K
Raven
L3
Osnovna plača
CHF 132K
Stock (/yr)
CHF 0
Bonus
CHF 14.3K
Leta v podjetju
4 Leta
Leta izkušenj
8 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Swiss Re?

CHF 134K

Pogosta vprašanja

The highest paying salary package reported for a jobFamilies.Cybersecurity Analyst at Swiss Re sits at a yearly total compensation of CHF 176,288. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Swiss Re for the jobFamilies.Cybersecurity Analyst role is CHF 149,108.

