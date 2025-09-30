Imenik podjetij
Swiss Re
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Naložbeni bančnik

  • Vse plače Naložbeni bančnik

Swiss Re Naložbeni bančnik Plače

Mediana Naložbeni bančnik nadomestila in United States pri Swiss Re znaša skupaj $230K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Swiss Re. Nazadnje posodobljeno: 9/30/2025

Mediani paket
company icon
Swiss Re
Investment Banker
New York, NY
Skupaj na leto
$230K
Raven
-
Osnovna plača
$155K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$75K
Leta v podjetju
4 Leta
Leta izkušenj
4 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Swiss Re?

$160K

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.

Najnovejše prijave plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvozi podatkeOglej si odprta delovna mesta

Prispevaj

Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Naložbeni bančnik ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Pogosta vprašanja

The highest paying salary package reported for a Naložbeni bančnik at Swiss Re in United States sits at a yearly total compensation of $750,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Swiss Re for the Naložbeni bančnik role in United States is $220,000.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Swiss Re

Povezana podjetja

  • Liberty Mutual
  • Farmers Insurance
  • HERE Technologies
  • American Family Insurance
  • New York Life Insurance
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri