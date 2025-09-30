Imenik podjetij
Swiss Re
Swiss Re Podatkovni znanstvenik Plače

Mediana Podatkovni znanstvenik nadomestila in India pri Swiss Re znaša skupaj ₹19.2K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Swiss Re. Nazadnje posodobljeno: 9/30/2025

Mediani paket
Swiss Re
Data Scientist
Bengaluru, KA, India
Skupaj na leto
₹19.2K
Raven
Osnovna plača
₹17.5K
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹1.7K
Leta v podjetju
2-4 Leta
Leta izkušenj
2-4 Leta
₹160K

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Podatkovni znanstvenik pri Swiss Re in India znaša letno skupno plačilo ₹56,710. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Swiss Re za vlogo Podatkovni znanstvenik in India je ₹19,244.

