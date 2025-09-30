Imenik podjetij
Swiss Re
Swiss Re Aktuar Plače

Mediana Aktuar nadomestila in United States pri Swiss Re znaša skupaj $157K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Swiss Re. Nazadnje posodobljeno: 9/30/2025

Mediani paket
company icon
Swiss Re
Actuary
hidden
Skupaj na leto
$157K
Raven
AVP
Osnovna plača
$139K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$18K
Leta v podjetju
2-4 Leta
Leta izkušenj
2-4 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Swiss Re?

$160K

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Aktuar pri Swiss Re in United States znaša letno skupno plačilo $295,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Swiss Re za vlogo Aktuar in United States je $159,000.

