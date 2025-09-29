Imenik podjetij
Swiggy
Swiggy Vodja programskega inženiringa Plače

Vodja programskega inženiringa nadomestilo in India pri Swiggy se giblje od ₹7.83M na year za Engineering Manager do ₹11.1M na year za Senior Engineering Manager. Mediana yearnega nadomestila in India znaša skupaj ₹8.41M.

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Engineering Manager
₹7.83M
₹7.5M
₹184K
₹142K
Senior Engineering Manager
₹11.1M
₹10.24M
₹626K
₹240K
Assistant Vice President
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Vice President
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
₹13.94M

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
Options

Pri Swiggy so Options predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
Options

Pri Swiggy so Options predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (25.00% letno)



Pogosta vprašanja

The highest paying salary package reported for a Vodja programskega inženiringa at Swiggy in India sits at a yearly total compensation of ₹14,416,431. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Swiggy for the Vodja programskega inženiringa role in India is ₹7,580,062.

