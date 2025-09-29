Programski inženir nadomestilo in India pri Swiggy se giblje od ₹2.04M na year za L6 do ₹10.95M na year za L9. Mediana yearnega nadomestila in India znaša skupaj ₹3.83M. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Swiggy. Nazadnje posodobljeno: 9/29/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L6
₹2.04M
₹1.76M
₹259K
₹14.8K
L7
₹4.18M
₹3.31M
₹856K
₹16.6K
L8
₹8.56M
₹5.59M
₹2.97M
₹0
L9
₹10.95M
₹7.87M
₹3.08M
₹0
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri Swiggy so Options predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
