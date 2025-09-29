Imenik podjetij
Swiggy
Swiggy Programski inženir Plače

Programski inženir nadomestilo in India pri Swiggy se giblje od ₹2.04M na year za L6 do ₹10.95M na year za L9. Mediana yearnega nadomestila in India znaša skupaj ₹3.83M. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Swiggy. Nazadnje posodobljeno: 9/29/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L6
Software Engineer I(Začetna stopnja)
₹2.04M
₹1.76M
₹259K
₹14.8K
L7
Software Engineer II
₹4.18M
₹3.31M
₹856K
₹16.6K
L8
Software Engineer III
₹8.56M
₹5.59M
₹2.97M
₹0
L9
Software Engineer IV
₹10.95M
₹7.87M
₹3.08M
₹0
₹13.94M

Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Plače pripravnikov

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
Options

Pri Swiggy so Options predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
Options

Pri Swiggy so Options predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (25.00% letno)



Vključeni nazivi

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Programski inženir za zagotavljanje kakovosti (QA)

Produkcijski programski inženir

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Swiggy in India znaša letno skupno plačilo ₹10,951,845. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Swiggy za vlogo Programski inženir in India je ₹2,625,741.

Drugi viri