Vodja oblikovanja izdelkov nadomestilo in India pri Swiggy znaša ₹7.26M na year za L9. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Swiggy. Nazadnje posodobljeno: 9/29/2025
Povprečno skupno nadomestilo
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L9
₹7.26M
₹6.31M
₹633K
₹316K
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri Swiggy so Options predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri Swiggy so Options predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 4th-LETO (25.00% letno)