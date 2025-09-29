Imenik podjetij
Vodja oblikovanja izdelkov nadomestilo in India pri Swiggy znaša ₹7.26M na year za L9. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Swiggy. Nazadnje posodobljeno: 9/29/2025

Povprečno skupno nadomestilo

₹5.72M - ₹6.79M
India
Običajen razpon
Možen razpon
₹5.28M₹5.72M₹6.79M₹7.23M
Običajen razpon
Možen razpon
Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L9
₹7.26M
₹6.31M
₹633K
₹316K
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
Options

Pri Swiggy so Options predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)

Pogosta vprašanja

The highest paying salary package reported for a Vodja oblikovanja izdelkov at Swiggy in India sits at a yearly total compensation of ₹7,257,263. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Swiggy for the Vodja oblikovanja izdelkov role in India is ₹5,284,547.

