Povprečno Vodja izdelkov skupno nadomestilo in United States pri Swiftly se giblje od $129K do $180K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Swiftly. Nazadnje posodobljeno: 9/29/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$139K - $162K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$129K$139K$162K$180K
Običajen razpon
Možen razpon

$160K

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri Swiftly so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja izdelkov pri Swiftly in United States znaša letno skupno plačilo $179,988. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Swiftly za vlogo Vodja izdelkov in United States je $128,563.

