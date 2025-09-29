Imenik podjetij
Mediana Vodja izdelkov nadomestila in United States pri Swift Navigation znaša skupaj $183K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Swift Navigation. Nazadnje posodobljeno: 9/29/2025

Mediani paket
company icon
Swift Navigation
Senior Product Manager
San Francisco, CA
Skupaj na leto
$183K
Raven
L6
Osnovna plača
$160K
Stock (/yr)
$22.5K
Bonus
$0
Leta v podjetju
0 Leta
Leta izkušenj
7 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Swift Navigation?

$160K

Najnovejše prijave plač
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja izdelkov pri Swift Navigation in United States znaša letno skupno plačilo $222,500. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Swift Navigation za vlogo Vodja izdelkov in United States je $170,000.

