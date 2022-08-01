Imenik podjetij
StreamNative Plače

Plače StreamNative se gibljejo od $70,350 skupnega letnega nadomestila za Trženje na spodnjem koncu do $452,250 za Prodaja na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri StreamNative. Zadnja posodobitev: 10/26/2025

Vodja izdelkov
Median $200K
Trženje
$70.4K
Prodaja
$452K

Programski inženir
$226K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri StreamNative je Prodaja at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $452,250. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri StreamNative je $212,827.

