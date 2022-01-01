Imenik podjetij
Strategy by PwC
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje

Strategy by PwC Plače

Plače Strategy by PwC se gibljejo od $20,000 skupnega letnega nadomestila za Programski inženir na spodnjem koncu do $333,858 za Svetovalni upravni strokovnjak na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Strategy by PwC. Zadnja posodobitev: 10/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Svetovalni upravni strokovnjak
Consultant $256K
Senior Consultant $211K
Associate $111K
Senior Associate $217K
Principal $334K
Računovodja
$77.6K
Poslovni analitik
$65.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Podatkovni znanstvenik
$70.4K
Oblikovalec izdelkov
$118K
Vodja izdelkov
$318K
Vodja projekta
$216K
Programski inženir
$20K
Arhitekt rešitev
$91.8K
Tveganostni kapitalist
$254K
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Strategy by PwC je Svetovalni upravni strokovnjak at the Principal level z letnim skupnim plačilom $333,858. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Strategy by PwC je $164,375.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Strategy by PwC

Povezana podjetja

  • G-Research
  • OakNorth
  • Transact
  • CFGI
  • Control Risks
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri