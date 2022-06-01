Imenik podjetij
Strategic Education
Strategic Education Plače

Plače Strategic Education se gibljejo od $52,260 skupnega letnega nadomestila za Administrativni asistent na spodnjem koncu do $180,900 za Vodja podatkovne znanosti na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Strategic Education. Zadnja posodobitev: 10/26/2025

Vodja izdelkov
Median $137K
Administrativni asistent
$52.3K
Vodja podatkovne znanosti
$181K

Oblikovalec izdelkov
$73.6K
Programski inženir
$58.5K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Strategic Education je Vodja podatkovne znanosti at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $180,900. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Strategic Education je $73,630.

