STR Plače

Plače STR se gibljejo od $143,000 skupnega letnega nadomestila za Strojni inženir na spodnjem koncu do $205,774 za Vodja projekta na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri STR. Zadnja posodobitev: 10/26/2025

Programski inženir
Median $145K

Raziskovalec

Podatkovni znanstvenik
Median $160K
Strojni inženir
Median $143K

Vodja projekta
$206K
Arhitekt rešitev
$196K

Cloud Security Architect

Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri STR je Vodja projekta at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $205,774. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri STR je $160,000.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za STR

