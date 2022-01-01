Imenik podjetij
Storyblocks Plače

Plače Storyblocks se gibljejo od $145,000 skupnega letnega nadomestila za Programski inženir na spodnjem koncu do $216,791 za Podatkovni znanstvenik na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Storyblocks. Zadnja posodobitev: 10/15/2025

Programski inženir
Median $145K
Vodja podatkovne znanosti
$215K
Podatkovni znanstvenik
$217K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Oblikovalec izdelkov
$161K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Storyblocks je Podatkovni znanstvenik at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $216,791. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Storyblocks je $187,882.

Drugi viri