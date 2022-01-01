Imenik podjetij
STORD
STORD Plače

Plače STORD se gibljejo od $134,325 skupnega letnega nadomestila za Vodja tehniškega programa na spodnjem koncu do $271,350 za Vodja osebja na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri STORD. Zadnja posodobitev: 10/26/2025

Programski inženir
Median $167K

Full-Stack programski inženir

Vodja osebja
$271K
Podatkovni znanstvenik
$164K

Vodja izdelkov
$202K
Vodja tehniškega programa
$134K
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri STORD so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri STORD je Vodja osebja at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $271,350. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri STORD je $167,000.

Drugi viri