StoneX Group
StoneX Group Plače

Plače StoneX Group se gibljejo od $29,711 skupnega letnega nadomestila za Podatkovni znanstvenik na spodnjem koncu do $208,950 za Trženjske operacije na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri StoneX Group.

Programski inženir
Median $142K

Full-Stack programski inženir

Računovodja
$52.3K
Poslovni analitik
$41.6K

Podatkovni znanstvenik
$29.7K
Trženjske operacije
$209K
Oblikovalec izdelkov
$58.3K
Vodja izdelkov
$206K
Prodaja
$139K
Vodja programskega inženiringa
$196K
Arhitekt rešitev
$119K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri StoneX Group je Trženjske operacije at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $208,950. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri StoneX Group je $128,972.

