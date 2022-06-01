Imenik podjetij
Stoneridge
Stoneridge Plače

Plače Stoneridge se gibljejo od $8,955 skupnega letnega nadomestila za Oblikovalec izdelkov na spodnjem koncu do $66,317 za Strojni inženir na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Stoneridge. Zadnja posodobitev: 10/26/2025

Programski inženir
Median $29.4K
Strojni inženir
$66.3K
Oblikovalec izdelkov
$9K

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Stoneridge je Strojni inženir at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $66,317. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Stoneridge je $29,428.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Stoneridge

