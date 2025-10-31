Imenik podjetij
Stockly
Stockly Programski inženir Plače

Mediana Programski inženir nadomestila in France pri Stockly znaša skupaj €55.3K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Stockly. Nazadnje posodobljeno: 10/31/2025

Mediani paket
Stockly
Software Engineer
Paris, IL, France
Skupaj na leto
€55.4K
Raven
Osnovna plača
€55.3K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Leta v podjetju
0-1 Leta
Leta izkušenj
0-1 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Stockly?
+€50.7K
+€77.8K
+€17.5K
+€30.6K
+€19.2K
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Stockly in France znaša letno skupno plačilo €66,482. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Stockly za vlogo Programski inženir in France je €55,350.

Drugi viri