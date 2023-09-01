Imenik podjetij
Stockbit
Stockbit Plače

Plače Stockbit se gibljejo od $12,882 skupnega letnega nadomestila za Podatkovni znanstvenik na spodnjem koncu do $25,835 za Vodja izdelkov na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Stockbit. Zadnja posodobitev: 10/26/2025

Programski inženir
Median $17K
Podatkovni znanstvenik
$12.9K
Trženje
$20.1K

Vodja izdelkov
$25.8K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Stockbit je Vodja izdelkov at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $25,835. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Stockbit je $18,570.

