Adresár Spoločností
Stanley Black & Decker
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť

Stanley Black & Decker Platy

Platový rozsah Stanley Black & Decker sa pohybuje od $40,603 v celkovej kompenzácii ročne pre Vodja projekta na spodnom konci do $433,508 pre Vodja programa na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Stanley Black & Decker. Naposledy aktualizované: 8/19/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Vyjednali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 tisíc $ (niekedy 300 tisíc $+).Dajte si vyjednať plat alebo váš životopis skontrolovaný skutočnými expertmi - náborármi, ktorí to robia denne.

Strojni inženir
Median $95K
Razvijalec programske opreme
Median $112K
Vodja izdelka
Median $134K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Strojni inženir
Median $89K
Poslovni analitik
$104K
Razvoj poslovanja
$236K
Analitik podatkov
$42.6K
Vodja znanosti podatkov
$213K
Znanstvenik podatkov
Median $150K
Finančni analitik
$89.1K
Grafični oblikovalec
$146K
Človeški viri
$61.2K
Trženje
Median $140K
Oblikovalec izdelkov
$80.4K
Vodja programa
$434K
Vodja projekta
$40.6K
Prodaja
$152K
Vodja razvoja programske opreme
$164K
Arhitekt rešitev
$60.3K
Tehnični vodja programa
$141K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Stanley Black & Decker je Vodja programa at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $433,508. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Stanley Black & Decker je $123,000.

Odporúčané ponuky práce

    Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre Stanley Black & Decker

Súvisiace spoločnosti

  • Veeco
  • EPAM Systems
  • Sprinklr
  • Forrester
  • ThoughtWorks
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje