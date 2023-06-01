Adresár Spoločností
Standard Metrics
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť

Standard Metrics Platy

Platový rozsah Standard Metrics sa pohybuje od $137,200 v celkovej kompenzácii ročne pre Uspeh strank na spodnom konci do $211,935 pre Vodja razvoja programske opreme na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Standard Metrics. Naposledy aktualizované: 8/19/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Vyjednali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 tisíc $ (niekedy 300 tisíc $+).Dajte si vyjednať plat alebo váš životopis skontrolovaný skutočnými expertmi - náborármi, ktorí to robia denne.

Služba za stranke
$139K
Uspeh strank
$137K
Vodja izdelka
$186K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Kadrovik
$151K
Prodaja
$157K
Prodajni inženir
$179K
Razvijalec programske opreme
$157K
Vodja razvoja programske opreme
$212K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Standard Metrics je Vodja razvoja programske opreme at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $211,935. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Standard Metrics je $156,733.

Odporúčané ponuky práce

    Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre Standard Metrics

Súvisiace spoločnosti

  • LinkedIn
  • Snap
  • Pinterest
  • Flipkart
  • Facebook
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje