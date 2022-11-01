Adresár Spoločností
Standard Chartered
Standard Chartered Platy

Platový rozsah Standard Chartered sa pohybuje od $16,994 v celkovej kompenzácii ročne pre Razvoj podjetja na spodnom konci do $502,500 pre Investicijski bančnik na hornom konci. Naposledy aktualizované: 8/19/2025

$160K

Razvijalec programske opreme
Software Engineer $22K
Lead Software Engineer $29.6K

Backend programski inženir

Polno-stack programski inženir

Vodja izdelka
Median $52.5K
Vodja razvoja programske opreme
Median $42.7K

Tehnični vodja programa
Median $150K
Računovodja
$204K
Poslovni analitik
$26.4K
Razvoj podjetja
$17K
Analitik podatkov
$20K
Znanstvenik podatkov
$43.9K
Finančni analitik
$17.1K
Informacijski tehnolog (IT)
$39.4K
Investicijski bančnik
$503K
Svetovalec za upravljanje
$57.1K
Oblikovalec izdelkov
$69.1K
Vodja programa
$60K
Vodja projekta
$43.1K
Prodaja
$56.5K
Analitik kibernetske varnosti
$18K
Arhitekt rešitev
$43.3K
Často kladené otázky

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Standard Chartered je Investicijski bančnik at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $502,500. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Standard Chartered je $43,225.

