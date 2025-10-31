Povprečno Človeški viri skupno nadomestilo in United States pri St. Luke's University Health Network se giblje od $49.8K do $69.7K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete St. Luke's University Health Network. Nazadnje posodobljeno: 10/31/2025
Povprečno skupno nadomestilo
Povabite svoje prijatelje in skupnost, da anonimno dodajo plače v manj kot 60 sekundah. Več podatkov pomeni boljše vpoglede za iskalce zaposlitve, kot ste vi, in našo skupnost!