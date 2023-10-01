Imenik podjetij
SR2 Plače

Mediana plače SR2 je $129,777 za Prodaja . Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri SR2. Zadnja posodobitev: 11/30/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Prodaja
$130K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri SR2 je Prodaja at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $129,777. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri SR2 je $129,777.

