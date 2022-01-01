Imenik podjetij
Squire
Squire Plače

Mediana plače Squire je $100,000 za Programski inženir . Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Squire. Zadnja posodobitev: 11/30/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Programski inženir
Median $100K
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri Squire so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Squire je Programski inženir z letnim skupnim plačilom $100,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Squire je $100,000.

