Squire Plače

Mediana plače Squire je $100,000 za Programski inženir . Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Squire. Zadnja posodobitev: 11/30/2025
Poiščite vse plače na naši strani za plače
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri Squire so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)
