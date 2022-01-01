Imenik podjetij
Squarespace
Squarespace Plače

Plače Squarespace se gibljejo od $59,900 skupnega letnega nadomestila za Služba za stranke na spodnjem koncu do $478,333 za Vodja programskega inženirstva na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Squarespace. Zadnja posodobitev: 11/30/2025

Programski inženir
L1 $133K
L2 $164K
L3 $195K
L4 $240K
L5 $277K
L6 $328K

Frontend programski inženir

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Vodja programskega inženirstva
L5 $267K
L6 $329K
L7 $478K
Vodja produktov
L3 $216K
L4 $197K
L5 $298K

Oblikovalec produktov
L3 $158K
L4 $198K
L6 $332K
Podatkovni znanstvenik
L3 $155K
L4 $200K
Podatkovni analitik
Median $135K
Finančni analitik
Median $190K
Trženje
Median $164K
Kadrovik
Median $150K
UX raziskovalec
Median $151K
Administrativni pomočnik
$79.6K
Vodja poslovnih operacij
$274K
Poslovni analitik
$118K
Služba za stranke
Median $59.9K
Vodja podatkovne znanosti
$224K
Človeški viri
$141K
Informacijski tehnolog (IT)
$191K
Vodja tehničnih programov
Median $202K
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Razpored pridobivanja

15%

LETO 1

25%

LETO 2

30%

LETO 3

30%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Squarespace so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 15% se pridobi v 1st-LETO (15.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (25.00% letno)

  • 30% se pridobi v 3rd-LETO (30.00% letno)

  • 30% se pridobi v 4th-LETO (30.00% letno)

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Squarespace so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Squarespace je Vodja programskega inženirstva at the L7 level z letnim skupnim plačilom $478,333. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Squarespace je $195,822.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Squarespace

Drugi viri

