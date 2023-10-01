Imenik podjetij
Spokeo
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje

Spokeo Plače

Plače Spokeo se gibljejo od $148,500 skupnega letnega nadomestila za Programski inženir na spodnjem koncu do $228,850 za Vodja izdelkov na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Spokeo. Zadnja posodobitev: 9/20/2025

$160K

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.

Programski inženir
Median $149K
Podatkovni znanstvenik
$157K
Trženje
$163K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Vodja izdelkov
$229K
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Pogosta vprašanja

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Spokeo jest Vodja izdelkov at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $228,850. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Spokeo wynosi $159,975.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Spokeo

Povezana podjetja

  • Amazon
  • Apple
  • Coinbase
  • Spotify
  • Roblox
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri