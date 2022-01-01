Imenik podjetij
Splunk Plače

Plače Splunk se gibljejo od $51,822 skupnega letnega nadomestila za Prodajni inženir na spodnjem koncu do $733,000 za Vodja izdelkov na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Splunk. Zadnja posodobitev: 8/29/2025

$160K

Programski inženir
P2 $171K
P3 $227K
P4 $300K
P5 $403K
P6 $726K

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Programski inženir za zagotavljanje kakovosti (QA)

Inženir zanesljivosti spletnih strani

Vodja izdelkov
P2 $189K
P3 $219K
P4 $261K
P5 $422K
P6 $652K
P7 $733K
Prodaja
P2 $121K
P3 $158K
P4 $245K
P5 $312K

Vodja programskega inženiringa
M3 $366K
M4 $411K
M5 $563K
Oblikovalec izdelkov
P2 $150K
P3 $218K
P5 $351K

UX oblikovalec

Arhitekt rešitev
P4 $229K
P5 $282K

Arhitekt podatkov

Cloud Security Architect

Podatkovni znanstvenik
Median $265K
Trženje
P2 $106K
P5 $268K
Vodja tehniškega programa
Median $224K
Finančni analitik
Median $145K
Vodja programa
Median $170K
Prodajni inženir
Median $51.8K
Informacijski tehnolog (IT)
Median $157K
Kadrovik
Median $141K
Tehnični pisatelj
Median $145K
Vodja projekta
Median $156K
Analitik kibernetske varnosti
Median $425K
Računovodja
$252K

Tehnični računovodja

Vodja poslovnih operacij
$147K
Poslovni analitik
Median $161K
Poslovni razvoj
$63.3K
Vodja osebja
$371K
Služba za stranke
$229K
Podatkovni analitik
$167K
Človeški viri
$249K
Svetovalni upravni strokovnjak
$153K
Trženjske operacije
$162K
Vodja oblikovanja izdelkov
$481K
Prihodkovne operacije
$200K
Celotne nagrade
$241K
UX raziskovalec
$129K
Razpored pridobivanja

33.3%

LETO 1

33.3%

LETO 2

33.3%

LETO 3

Vrsta delnic
RSU

Pri Splunk so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:

  • 33.3% se pridobi v 1st-LETO (33.30% letno)

  • 33.3% se pridobi v 2nd-LETO (8.32% četrtletno)

  • 33.3% se pridobi v 3rd-LETO (8.32% četrtletno)

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Splunk so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Splunk je Vodja izdelkov at the P7 level z letnim skupnim plačilom $733,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Splunk je $227,427.

Drugi viri