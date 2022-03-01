Imenik podjetij
Split Software
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje

Split Software Plače

Plače Split Software se gibljejo od $78,400 skupnega letnega nadomestila za Človeški viri na spodnjem koncu do $208,000 za Programski inženir na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Split Software. Zadnja posodobitev: 9/20/2025

$160K

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.

Programski inženir
Median $208K
Podatkovni analitik
$81.6K
Človeški viri
$78.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Arhitekt rešitev
$174K
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Split Software je Programski inženir z letnim skupnim plačilom $208,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Split Software je $127,863.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Split Software

Povezana podjetja

  • Optimizely
  • Checkr
  • FullStory
  • Ab Initio Software
  • Axoni
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri