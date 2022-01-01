Imenik podjetij
Splice
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje

Splice Plače

Plače Splice se gibljejo od $124,375 skupnega letnega nadomestila za Finančni analitik na spodnjem koncu do $251,250 za Poslovni razvoj na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Splice. Zadnja posodobitev: 9/19/2025

$160K

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.

Programski inženir
Median $139K
Vodja izdelkov
Median $160K
Poslovni razvoj
$251K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Finančni analitik
$124K
Trženje
$235K
Oblikovalec izdelkov
$220K
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Pogosta vprašanja

The highest paying role reported at Splice is Poslovni razvoj at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $251,250. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Splice is $190,072.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Splice

Povezana podjetja

  • Zipcar
  • Postmates
  • Zocdoc
  • Collective Health
  • Avvo
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri