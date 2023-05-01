Imenik podjetij
Spirit Airlines
Spirit Airlines Plače

Plače Spirit Airlines se gibljejo od $91,800 skupnega letnega nadomestila za Podatkovni analitik na spodnjem koncu do $143,100 za Vodja izdelkov na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Spirit Airlines. Zadnja posodobitev: 9/19/2025

$160K

Vodja izdelkov
Median $143K
Podatkovni analitik
$91.8K
Vodja projekta
$124K

Programski inženir
Median $100K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Spirit Airlines je Vodja izdelkov z letnim skupnim plačilom $143,100. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Spirit Airlines je $111,908.

