Imenik podjetij
Spirent Communications
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje

Spirent Communications Plače

Plače Spirent Communications se gibljejo od $87,063 skupnega letnega nadomestila za Trženjske operacije na spodnjem koncu do $201,000 za Prodajni inženir na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Spirent Communications. Zadnja posodobitev: 9/19/2025

$160K

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.

Programski inženir
Median $135K

Omrežni inženir

Trženjske operacije
$87.1K
Vodja izdelkov
$152K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Prodajni inženir
$201K
Vodja programskega inženiringa
$164K
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Spirent Communications je Prodajni inženir at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $201,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Spirent Communications je $152,471.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Spirent Communications

Povezana podjetja

  • Facebook
  • Spotify
  • Microsoft
  • Tesla
  • Stripe
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri