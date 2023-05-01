Imenik podjetij
Spire Global Plače

Plače Spire Global se gibljejo od $94,186 skupnega letnega nadomestila za Programski inženir na spodnjem koncu do $166,165 za Vodja tehniškega programa na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Spire Global. Zadnja posodobitev: 9/19/2025

$160K

Inženir krmiljenja
$108K
Programski inženir
$94.2K
Vodja programskega inženiringa
$143K

Vodja tehniškega programa
$166K
Pogosta vprašanja

The highest paying role reported at Spire Global is Vodja tehniškega programa at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $166,165. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Spire Global is $125,494.

