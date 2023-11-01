Imenik podjetij
Spiral Scout
Spiral Scout Plače

Plače Spiral Scout se gibljejo od $59,405 skupnega letnega nadomestila za Poslovni analitik na spodnjem koncu do $107,185 za Programski inženir na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Spiral Scout. Zadnja posodobitev: 9/19/2025

$160K

Poslovni analitik
$59.4K
Vodja projekta
$61.5K
Programski inženir
$107K

Pogosta vprašanja

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Spiral Scout là Programski inženir at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $107,185. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Spiral Scout là $61,511.

