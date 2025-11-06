Imenik podjetij
Solarisbank
Solarisbank Programski inženir Plače v Berlin Metropolitan Region

Mediana Programski inženir nadomestila in Berlin Metropolitan Region pri Solarisbank znaša skupaj €83.5K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Solarisbank. Nazadnje posodobljeno: 11/6/2025

Mediani paket
company icon
Solarisbank
Software Engineer
Berlin, BE, Germany
Skupaj na leto
€83.5K
Raven
Triangle 1
Osnovna plača
€83.5K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Leta v podjetju
1 Leto
Leta izkušenj
15 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Solarisbank?
Najnovejše prijave plač
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Solarisbank in Berlin Metropolitan Region znaša letno skupno plačilo €118,233. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Solarisbank za vlogo Programski inženir in Berlin Metropolitan Region je €79,948.

