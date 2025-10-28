Imenik podjetij
SOFTSWISS
SOFTSWISS Programski inženir Plače

Mediana Programski inženir nadomestila in Poland pri SOFTSWISS znaša skupaj PLN 183K na year.

Mediani paket
company icon
SOFTSWISS
Frontend Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Skupaj na leto
PLN 183K
Raven
L3
Osnovna plača
PLN 183K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 0
Leta v podjetju
2 Leta
Leta izkušenj
5 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri SOFTSWISS?
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Plače pripravnikov

Vključeni nazivi

Frontend programski inženir

Backend programski inženir

QA programski inženir

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri SOFTSWISS in Poland znaša letno skupno plačilo PLN 283,937. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri SOFTSWISS za vlogo Programski inženir in Poland je PLN 176,976.

Drugi viri