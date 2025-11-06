Imenik podjetij
SoftServe
  • Plače
  • Programski inženir

  • Vse plače Programski inženir

  • Wroclaw Metropolitan Area

SoftServe Programski inženir Plače v Wroclaw Metropolitan Area

Programski inženir nadomestilo in Wroclaw Metropolitan Area pri SoftServe se giblje od PLN 253K na year za L3 do PLN 286K na year za L4. Mediana yearnega nadomestila in Wroclaw Metropolitan Area znaša skupaj PLN 254K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete SoftServe. Nazadnje posodobljeno: 11/6/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L1
(Začetna stopnja)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L3
PLN 253K
PLN 253K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 286K
PLN 286K
PLN 0
PLN 0
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Plače pripravnikov

Kakšne so karierne stopnje pri SoftServe?

Vključeni nazivi

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

DevOps inženir

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri SoftServe in Wroclaw Metropolitan Area znaša letno skupno plačilo PLN 287,203. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri SoftServe za vlogo Programski inženir in Wroclaw Metropolitan Area je PLN 253,912.

